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В 2016 году российские аграрии привлекли на кредитование полевых работ 337 млрд. руб.
30 декабря 2016, 16:46
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В 2016/17 МГ Россия экспортирует 40 млн. тонн зерна - Ткачев
30 декабря 2016, 16:26
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В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
30 декабря 2016, 15:55
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В Украине с 28 февраля 2017 года будут введены пошлины на импорт азотных удобрений из РФ
30 декабря 2016, 14:46
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В 2016 году Турция на 8,7% сократила производство зерна
30 декабря 2016, 14:26
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Казахстанский рынок продовольственной пшеницы: низкое качество, высокие цены
24 декабря 2016, 09:05
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Экономика Украины не смогла совершить серьезный прорыв в 2016 году и вряд ли сделает это в следующем – Олег Устенко
24 декабря 2016, 09:03
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Номинация судна: где заканчивается право Продавца и начинается право Покупателя?
20 декабря 2016, 17:22
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Агрометеорологические условия осени – начала зимы 2016 года и состояние посевов озимых культур
17 декабря 2016, 10:28
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Украинский рынок муки: результаты 4 месяцев сезона-2016/17 (июль-октябрь)
17 декабря 2016, 10:24
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В 2016/17 МГ Россия экспортирует 40 млн. тонн зерна - Ткачев
30 декабря 2016, 16:26
-
В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
30 декабря 2016, 15:55
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AGA Partners - спонсор конференции Middle East Grain Congress
20 декабря 2016, 16:40
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Middle East Grain Congress посетит делегация индийских импортеров пшеницы
16 декабря 2016, 09:06
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Мировой рынок сои в 2016/17 МГ
11 октября 2016, 12:42
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Представительные фрахтовые котировки для судов "река-море" и "коастеров" в сентябре 2016 г. ч2
11 октября 2016, 12:15
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Представительные фрахтовые котировки для судов "река-море" и "коастеров" в сентябре 2016 г. ч1
11 октября 2016, 12:14
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Нишевые культуры: мал золотник, да дорог… (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
14 декабря 2016, 16:38
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Рынок муки и круп: в ожидании рекордов (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (29))
11 ноября 2016, 17:20
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Конференция «Экспорт зерна из Украины 2016/17» состоялась в Одессе
17 октября 2016, 18:00
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Обзор фрахтового рынка сухогрузного тоннажа в ноябре 2016 года и прогноз развития (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
12 декабря 2016, 14:45
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Россия: рынок основных масличных и продуктов переработки в ноябре (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
12 декабря 2016, 11:40
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Украина: рынок основных масличных и продуктов переработки в ноябре (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
12 декабря 2016, 11:29
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Мировой рынок масличных культур и продуктов переработки в ноябре (АПК-Информ: ИТОГИ № 12 (30))
12 декабря 2016, 11:24
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Вторая национальная аграрная конференция «Миллион с гектара»
14 декабря 2016, 12:55
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Инновационные гибриды кукурузы «Евралис Семенс» с комплексом ценных генетических признаков и конкурентоспособности
12 декабря 2016, 13:41
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«АП-ГРУПП» в ноябре открыла комплекс по перевалке насыпных грузов в г. Мариуполь
28 ноября 2016, 12:13
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Новинка сезона-2017 в мире сеялок – универсальная сеялка NC Technіc 8 M под трактор МТЗ-82 от компании ПрАТ «Агриматко-Украина»
11 ноября 2016, 13:48