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ЮАР разрешила импорт 1,3 млн. тонн ГМ кукурузы из США
13:06
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В 2017 году Россия может стать нетто-экспортером продовольствия
12:18
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Украина в 2016 году увеличила экспорт сельхозпродукции на 4,5% – эксперт
11:30
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Засуха может снизить урожай соевых бобов в Парагвае
11:14
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Импорт агропродукции в Украину в 2016 году увеличился на 4,5% – эксперт
10:42
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Бразилия готовится к рекордному производству сои
21 января, 12:12
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Единственный путь к успеху – современные технологии и безупречное качество продукции
21 января, 12:05
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Усиление фитосанитарного потенциала страны – залог безопасности продукции
14 января, 16:34
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Мировой рынок рапса: промежуточные итоги и дальнейшие перспективы
14 января, 14:18
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Итоги исследования российского рынка СЗР для основных зерновых и масличных культур (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
12 января, 10:35
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Украина продолжает обновлять рекорд месячного экспорта подсолнечного масла
23 января, 13:06
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Минсельхоз РФ повысил оценку экспорта зерна из России в 2016/17 МГ
23 января, 09:06
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Мировой рынок сои в 2016/17 МГ
11 октября 2016, 12:42
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Представительные фрахтовые котировки для судов "река-море" и "коастеров" в сентябре 2016 г. ч2
11 октября 2016, 12:15
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Представительные фрахтовые котировки для судов "река-море" и "коастеров" в сентябре 2016 г. ч1
11 октября 2016, 12:14
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Посевы озимых: закаливание погодой… (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31)
11 января, 09:25
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Нишевые культуры: мал золотник, да дорог… (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
14 декабря 2016, 16:38
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Рынок муки и круп: в ожидании рекордов (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (29))
11 ноября 2016, 17:20
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Обзор фрахтового рынка сухогрузного тоннажа в декабре и прогноз его развития (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
11 января, 13:46
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Экспорт зерновых и масличных грузов через порты России: итоги 2016 года (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
11 января, 13:44
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Экспорт зерновых и масличных грузов через порты Украины: итоги 2016 года (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
11 января, 13:25
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Рынок масличных культур Казахстана (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
11 января, 13:21
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Вторая национальная аграрная конференция «Миллион с гектара»
14 декабря 2016, 12:55
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Инновационные гибриды кукурузы «Евралис Семенс» с комплексом ценных генетических признаков и конкурентоспособности
12 декабря 2016, 13:41
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«АП-ГРУПП» в ноябре открыла комплекс по перевалке насыпных грузов в г. Мариуполь
28 ноября 2016, 12:13
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Новинка сезона-2017 в мире сеялок – универсальная сеялка NC Technіc 8 M под трактор МТЗ-82 от компании ПрАТ «Агриматко-Украина»
11 ноября 2016, 13:48