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Вчера, 16:29 Источник: АПК-Информ Просмотров: 410

Регион MENA: перспективы vs риски (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))

Страны Северной Африки и Ближнего Востока являются одними из основных потребителей агропродукции. В первую очередь, это обусловлено тем, что вследствие агроклиматически х особенностей эти страны не могут обеспечить свои потребности в данной продукции. Ввиду неблагоприятных агроклиматически х условий при недостаточно развитой системе ирригации доля стран MENA в глобальном производстве сельхозпродукции низкая. При этом перспектив расширения площадей сева сельхозкультур в регионе не предвидится, а эксперты FAO даже ожидают некоторое сокращение сельскохозяйстве нных угодий в данном регионе к 2025 г. Однако данное снижение будет компенсировано ожидаемым ростом урожайности культур, при этом прирост будет наиболее существенным среди всех регионов мира.

По данным Ventures Middle East, ожидается, что к 2020 г. в регионе MENA будет наблюдаться нехватка продуктов питания в объеме 50-90 млн. тонн, в результате чего данные страны сохранят значительную зависимость от импорта продовольствия, в частности зерновых культур, на долю которых приходится более 50% в структуре потребления.

Одним из основных поставщиков агропродукции в регион MENA являются страны Причерноморского региона. Однако в работе с этим регионом существует множество рисков, которые в первую очередь сопряжены с политической нестабильностью во многих странах, а также с возникновением новых или обострением перманентных военных конфликтов. В 2016 г. трейдеры также столкнулись с тем, что могут в ручном режиме изменяться правила при торговых операциях, как в случае с Египтом, который вводил норму содержания спорыньи в импортируемой пшенице на уровне 0%.

Перспективам производства и импорта агропродукции в странах региона MENA, а также особенностям работы с ними посвящен февральский номер журнала «АПК-Информ: ИТОГИ».

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