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15:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 196

Агроресурсы-2017: что посеешь, то и пожнешь! (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

Сезон-2016/17 еще не завершился, но уже стартовала весенняя посевная кампания под урожай 2017/18 МГ. И, несмотря на то, что процесс подготовки к севу имеет свою закономерность, вопросы ресурсного обеспечения аграриев в преддверии очередной посевной кампании являются наиболее актуальными.

За последние несколько лет в сегменте материально-технических ресурсов наблюдаются позитивные изменения – линейка предложений наиболее эффективных из них, как импортных, так и отечественных, расширилась, и они стали более доступны. Аграрии получили возможность увеличивать урожайность культур и получать более высокие и качественные урожаи. Однако значительный рост затрат на МТР способствовал повышению цен на продукцию, а отдельные аграрии вынуждены были перейти в режим экономии и к использованию ресурсов более низкого качества или в меньших объемах, что соответственно отражается на конечном продукте. Данная цепочка имеет свое продолжение, и, учитывая экспортную ориентацию аграрного рынка, все понимают, что от обеспеченности аграриев МТР зависит не только будущий урожай, но и конкурентоспособность произведенной в стране продукции и ее имидж на мировом рынке. Как говорится – что посеешь, то и пожнешь!

Создание высокоэффективного агропроизводства возможно путем профессионального использования наилучших необходимых ресурсов, и не только посевного материала, средств защиты растений и удобрений, но и финансов, и земли. Поэтому в мартовском номере журнала «АПК-Информ: ИТОГИ» мы постарались рассмотреть каждый из этих сегментов МТР и раскрыть их важность как в аналитических материалах, так и в интервью с экспертами.

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