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В I квартале 2016/17 МГ Россия экспортировала рекордный объем кукурузы – ИА «АПК-Информ»
Вчера, 10:10
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Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла
16 января, 17:06
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Объем экспорта зерна из морпортов Украины за прошедшую неделю превысил 0,5 млн. тонн
16 января, 15:46
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За минувшую неделю из российских морпортов было экспортировано 275 тыс. тонн зерна
16 января, 15:14
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Темпы экспорта российского зерна практически соответствуют прошлогоднему графику - Минсельхоз
16 января, 09:38
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Украина в 2016 году сократила экспорт молочных продуктов почти на 10%
13 января, 13:38
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Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара
12 января, 14:58
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Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 23,1 млн. тонн зерна
10 января, 13:06
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Объем экспорта российской пшеницы с начала сезона превысил 15 млн. тонн
5 января, 09:35
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В 2016 году Украина экспортировала рекордный объем зерна
4 января, 10:00
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В 2016/17 МГ Россия экспортирует 40 млн. тонн зерна - Ткачев
30 декабря 2016, 16:26
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В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
30 декабря 2016, 15:55
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В ноябре 2016 года из Украины был экспортирован рекордный объем подсолнечного масла
30 декабря 2016, 09:26
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В 2016/17 МГ Япония существенно нарастила закупки российской кукурузы
29 декабря 2016, 13:25
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Россия расширяет географию поставок пшеницы в страны Черной Африки
29 декабря 2016, 12:25
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Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала почти 22 млн. тонн зерновых – Минагропрод
28 декабря 2016, 12:25
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С 20 по 27 декабря из морпортов Краснодарского края было отгружено более 780 тыс. тонн зерна
28 декабря 2016, 10:05
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Морские порты Украины на минувшей неделе увеличили отгрузки зерна
26 декабря 2016, 11:30
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Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 19 млн. тонн - Минсельхоз
26 декабря 2016, 10:10
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Оценка экспорта российского зерна в декабре вновь снижена - Русагротранс
26 декабря 2016, 09:06
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Минагропрод Украины повысил оценку экспорта зерна в 2016/17 МГ
23 декабря 2016, 13:38
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Экспорт украинского зерна с начала текущего МГ превысил 21 млн. тонн – Минагропрод
23 декабря 2016, 11:46
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Казахстан готов увеличить экспорт агропродукции в Иран
22 декабря 2016, 13:54
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В январе-октябре Россия экспортировала более 26,5 млн. тонн злаков - Росстат
21 декабря 2016, 16:18
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В ноябре Украина экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 6 лет
21 декабря 2016, 14:26
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Беларусь в 2017 году планирует экспортировать около 10 млн. тонн хлоркалия
21 декабря 2016, 13:38
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Казахстан с начала т.г. экспортировал 7,9 млн. тонн зерна
20 декабря 2016, 12:34
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Украина с начала текущего МГ экспортировала почти 19 млн. тонн зерновых
20 декабря 2016, 11:14
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В ноябре Россия экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 5 лет
20 декабря 2016, 09:06
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Украина наращивает объемы экспорта зерновых из морских портов
19 декабря 2016, 13:54