Агроэкспорт

Вчера, 12:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 312

Россия расширяет географию поставок пшеницы в страны Черной Африки

В текущем сезоне Россия существенно нарастила поставки пшеницы в страны Черной Африки, при этом ряд государств указанного региона в 2016/17 МГ впервые экспортировали российскую зерновую. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, начиная с 1 июля т.г., 48,5 тыс. тонн пшеницы было поставлено в Мали, 12,1 тыс. тонн – в Намибию, 9,5 тыс. тонн – в Буркина-Фасо, 5 тыс. тонн – в Кабо-Верде, 100 тонн – на Маврикий.

«Ранее в указанные страны российская пшеница не поставлялась», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, в 2016/17 МГ существенно увеличили закупки российской зерновой Камерун – до 126,3 тыс. тонн (в 25 раз больше, чем за весь предыдущий сезон), Сенегал – до 122 тыс. тонн (в 1,5 раза больше), Мавритания – до 114 тыс. тонн (в 2,3 раза больше) и Уганда – до 81 тыс. тонн (почти в 2 раза больше).

«Основными же покупателями российской пшеницы в регионе в первой половине 2016/17 МГ оставались такие государства региона, как Нигерия (0,7 млн. тонн), ЮАР (0,4 млн. тонн), Судан (0,3 млн. тонн), Кения (296 тыс. тонн)», - добавили в пресс-службе.

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