В ноябре 2016 г. из Украины был экспортирован рекордный объем подсолнечного масла
Согласно данным ИА «АПК-Информ», по итогам ноября т.г. экспорт подсолнечного масла из Украины увеличился на 23% по сравнению с показателем предыдущего месяца, а также на 44% - с ноябрем 2015 г. и составил рекордные 535,6 тыс. тонн.
При этом следует отметить, то абсолютного месячного максимума экспорта удалось достигнуть благодаря рекордным объемам переработки подсолнечника в Украине.
Всего за первые 3 месяца сезона-2016/17 (сентябрь-ноябрь) из Украины было экспортировано 1,24 млн. тонн подсолнечного масла, что на 31% превышает результата аналогичного периода сезоном ранее. При этом лидером в списке стран-импортеров с большим отрывом от остальных участников рейтинга остается Индия - 31% от общего объема экспорта. Вторую занимает занимает Китай с долей 15%, третью Иран - 10%. На долю стран ЕС-28 приходится 21% в общем экспорте за указанный период.
По прогнозу аналитиков агентства, в целом по итогам 2016/17 МГ на внешние рынки будет поставлено порядка 5,2 млн. тонн украинского подсолнечного масла.
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