Агроэкспорт

Вчера, 16:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 239

В 2016/17 МГ Россия экспортирует 40 млн. тонн зерна - Ткачев

Минсельхоз России прогнозирует объем экспорта зерна в 2016/17 МГ на уровне 40 млн. тонн. Об этом говорится в новогоднем поздравлении министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, размещенном 30 декабря на сайте ведомства.

«Страна получила рекордные в новой истории России 119 млн. тонн зерна, экспортный потенциал зерновых увеличен до 40 млн. тонн», - говорится в тексте.

Напомним, что изначально Минсельхоз оценивал экспортный потенциал российского зерна в текущем сезоне в пределах 35-40 млн. тонн. Однако затем министерство больше склонялось при прогнозе данного показателя к нижней границе указанного диапазона.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий