Агроэкспорт

10:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 228

В 2016 году Украина экспортировала рекордный объем зерна

В 2016 г. Украина поставила на внешние рынки более 39 млн. тонн зерна, что на 13% выше предыдущего года. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти», – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

По прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2017 г. экспорт зерна может составить 41,6 млн. тонн.

Напомним, что, по данным Госстата, в январе-сентябре 2016 г. аграрной продукции было экспортировано на сумму $ 10,4 млрд., что составило 40,2% от всего экспорта страны.

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