Агроэкспорт

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 128

В I квартале 2016/17 МГ Россия экспортировала рекордный объем кукурузы – ИА «АПК-Информ»

С начала текущего сезона Россия рекордными темпами экспортирует кукурузу. Так по итогам октября-декабря 2016/17 МГ объем отгрузок зерновой увеличился до рекордно высокого для данного периода показателя – 1,9 млн. тонн, что также в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период 2015/16 МГ.

При этом следует отметить, что в текущем сезоне существенно возросли поставки российской кукурузы в Иран и Японию. Так, по итогам первых трех месяцев 2016/17 МГ в Иран было экспортировано 472 тыс. тонн зерновой, тогда как за весь 2015/16 МГ – лишь 262 тыс. тонн. Поставки кукурузы в Японию по итогам октября-декабря текущего сезона составили 227 тыс. тонн (13,1 тыс. тонн за весь 2015/16 МГ).

В целом экспортный потенциал российской кукурузы в текущем сезоне оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 6 млн. тонн против 4,9 млн. тонн, отгруженных по итогам 2015/16 МГ.

Более подробную информацию о зерновом рынке России, а также перспективах его развития, читайте в ежемесячном информационно-аналитическом издании АПК-Информ: итоги и на сайте ИА «АПК-Информ».

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