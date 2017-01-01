Казахстан отправил первую партию зерна во вьетнамский порт Хошимин
В Казахстане с железнодорожной станции Жалтыр во вьетнамский порт Хошимин отправлена первая партия зерна в контейнерах АО «НК «Казахстан темир жолы». Об этом 19 января сообщила пресс-служба КТЖ.
Отмечается, что пилотная отправка зерна осуществлена дочерним предприятием компании - АО «KTZ Express» совместно с ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания г.Ляньюньган».
Вице-президент АО «KTZ Express» Ержан Кулаков уточнил, что зерно перевозится в мешкотаре в контейнерах. Такая перевозка по сравнению с повагонными отправками сокращает время процедуры по перегрузу контейнеров на станции Достык.
«Казахстан входит в десятку самых крупных экспортеров зерна в мире. Ежегодно страна в среднем отправляется на экспорт до 8 млн. тонн пшеницы, поэтому успешное осуществление пилотного проекта способствует увеличению объемов перевозки зерна в экспортном сообщении»,- сказал Е.Кулаков.
Он также отметил, что совместный проект логистического терминала в порту Ляньюньган является самым большим инвестиционным проектом Казахстана в Китае. Терминал является совместным предприятием ООО «ГК Порт Ляньюньган» и дочерней компанией АО «НК «КТЖ» - мультимодальной компании АО «KTZ Express».
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