Агроэкспорт

Вчера, 14:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 262

Украина в 2016 году экспортировала 4,8 млн. тонн ячменя

Украина в 2016 г. поставила на внешние рынки 4,8 млн. тонн ячменя, что на 170 тыс. тонн превышает показатель 2015 г. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале Государственной фискальной службы.

Стоит отметить, что экспорт ячменя в денежном выражении снизился до $665,94 млн. против $768,77 млн. в 2015 г.

В частности, в Саудовскую Аравию в минувшем году было отгружено ячменя на $279,68 млн., в Ливию - на $110,68 млн. и Китай - на $41,55 млн.

Напомним, что валовой сбор зерновой в Украине в 2016 г. составил 9,4 млн. га при урожайности 33 ц/га.

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