В IV квартале 2016 года топ-экспортеры увеличили отгрузки подсолнечного масла
Согласно предварительным данным аналитиков Oil World, в IV квартале 2016 г. отгрузки подсолнечного масла из трех ключевых стран-экспортеров данной продукции составили 2,16 млн. тонн, что на 20% превысило результат за аналогичный период годом ранее. Наращивание объемов торговли наблюдалось, главным образом, за счет рекордного урожая семян подсолнечника в России и Украине.
В частности, Украина в октябре-декабре экспортировала 1,53 млн. тонн продукции против 1,3 млн. тонн годом ранее, Россия – 0,6 (0,4) млн. тонн. Отгрузки из Аргентины были небольшими ввиду сезонного фактора и в целом остались на уровне прошлого года – 0,08 млн. тонн.
Наибольший прирост импорта подсолнечного масла в IV квартале продемонстрировали Египет – до 166 (56) тыс. тонн и Иран – до 201 (33) тыс. тонн. Китай и Индия нарастили закупки до 239 (222) тыс. тонн и 495 (412) тыс. тонн соответственно. Рост поставок масла отмечался также в направлении ЕС – 331 (327) тыс. тонн и Алжира – 31 (12) тыс. тонн. В то же время, Турция снизила импорт продукции до 245 (273) тыс. тонн.
Высокий спрос на подсолнечное масло объясняется его ценовой конкурентоспособностью, а также ограниченным предложением пальмового масла на мировом рынке.
В целом по итогам 2016 г. экспорт подсолнечного масла из стран топ-экспортеров возрос до 7,23 (5,85) млн. тонн.
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