Агроэкспорт

Вчера, 17:56 Источник: АПК-Информ Просмотров: 240

Украина с начала текущего МГ экспортировала более 23 млн. тонн зерновых

В июле-декабре текущего МГ Украина поставила на внешние рынки 23,3 млн. тонн зерновых культур, что на 6,4% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в январских балансах, разработанных ОО «Экономический дискуссионный клуб», согласованных межведомственной рабочей группой.

В частности, за отчетный период экспортировано 11,9 млн. тонн пшеницы (+10,5%), 4,4 млн. тонн ячменя (+10,4%), 6,9 млн. тонн кукурузы (-1,7%), 24 тыс. тонн овса, а также 128 тыс. тонн других зерновых.

Согласно балансам, рациональный объем экспорта зерновых в январе-июне текущего МГ составляет 20,346 млн. тонн.

Отмечается, что экспортный потенциал зерновых оценивается экспертами на уровне 43,654 млн. тонн.

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