Агроэкспорт

Вчера, 14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 226

В 2016/17 МГ страны Ближнего Востока остаются основными импортерами российского зерна

В 2016/17 МГ страны Ближнего Востока остаются основными импортерами российского зерна. По предварительной оценке, за первые 7 месяцев сезона (июль-ноябрь) Россия отгрузит в указанном направлении порядка 8,6 млн. тонн зерновых, или 34% от общего объема экспорта данной продукции. Такие данные 27 января обнародовал Россельхознадзор.

Как уточняется, 4,3 млн. тонн составила пшеница (26% от общего объема экспорта зерновой из РФ), 1,2 млн. тонн – кукуруза (44%), 1,5 млн. тонн – ячмень (83%).

Наибольший объем российских зерновых в отчетный период из ближневосточных стран закупила Турция – 3,7 млн. тонн, в т.ч. пшеницы – 1,8 млн. тонн, отрубей – 402 тыс. тонн, кукурузы – 310 тыс. тонн, ячменя – 48 тыс. тонн.

На втором месте Иран – 1,1 млн. тонн, в т.ч. пшеницы – 247 тыс. тонн, кукурузы – 556 тыс. тонн, ячменя – 257 тыс. тонн. Замыкает тройку топ-импортеров Саудовская Аравия, закупившая в июле-январе 927 тыс. тонн российского ячменя.

Также крупные объемы были поставлены в Ливан (884 тыс. тонн), Йемен (628 тыс. тонн), Израиль (459 тыс. тонн) и ОАЭ (323 тыс. тонн).

Кроме того, отмечается начало поставок в 2016/17 МГ российского ячменя в Сирию (48 тыс. тонн) и кукурузы в Иорданию (12,5 тыс. тонн).

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