Агроэкспорт

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 230

Объемы экспорта российского зерна в феврале сохранятся на январском уровне - эксперт

В феврале т.г. объем экспорта российского зерна сохранится на уровне текущего месяца и составит порядка 2,3-2,4 млн. тонн, что, вместе с тем, уступит показателю февраля годом ранее (2,75 млн. тонн). Такое мнение 27 января высказал заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагространс» Игорь Павенский.

При этом, по его прогнозу, в структуре февральского экспорта примерно 1,7-1,85 млн. тонн (против 1,85 млн. тонн в феврале 2016 г.) составит пшеница, 450 (642) тыс. тонн – кукуруза. Что касается отгрузок ячменя, то они сократятся примерно в 2 раза – с 233 тыс. до 100-140 тыс. тонн.

«Если рекордный экспорт января - это результат исполнения контрактов, заключенных в октябре-декабре 2016 г., и высокого объема закупок Египтом, то в феврале объемы поставок будут ниже прошлогодних, прежде всего, из-за отрицательной доходности экспорта на фоне крепкого рубля и относительно высоких внутренних цен», - пояснил И.Павенский.

В целом экспорт зерна из РФ по итогам 2016/17 МГ эксперт оценивает на уровне 35,5-36 млн. тонн против 34 млн. тонн сезоном ранее.

«В частности, экспорт пшеницы составит 27,9 млн. тонн против 24,8 млн. тонн, ячменя - 2,6 млн. тонн против 4,29 млн. тонн, кукурузы - около 5 млн. тонн против 4,67 млн. тонн», - уточнил аналитик, напомнив, что предыдущая оценка (август 2016 г.) объемов экспорта по итогам сезона составляла 37 млн. тонн.

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