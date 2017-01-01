Экспорт зерновых из морпортов Украины за минувшую неделю незначительно повысился
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 21 по 27 января т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 705 тыс. тонн зерновых против 694,7 тыс. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы составили 294,2 тыс. тонн, кукурузы – 410,8 тыс. тонн.
Лидирующую позицию по объемам экспорта на отчетной неделе занимала компания «ТИС» (169 тыс. тонн).
Стоит также отметить, что наибольшие объемы украинского зерна за прошедшую неделю импортировали Египет (99 тыс. тонн), Иран (57,8 тыс. тонн) и Индия (45 тыс. тонн).
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