Агроэкспорт

Вчера, 14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 214

За прошедшую неделю морпроты РФ сократили экспорт зерна на 55%

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 27 января по 2 февраля т.г. из морских портов России было отгружено на экспорт 375,4 тыс. тонн зерна против 681,4 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 276,6 тыс. тонн составила пшеница, 93,3 тыс. тонн – кукуруза, 5,5 тыс. тонн – ячмень.

Лидером по отгрузкам в отчетный период оставался МТП Новороссийск - 195,1 тыс. тонн.

Основной объем российского зерна за неделю был отгружен в Турцию (55,9 тыс. тонн), Южную Корею (38,4 тыс. тонн) и Йемен (25 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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