Агроэкспорт

Вчера, 17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

Украина в январе вдвое сократила экспорт сахара – «Укрцукор»

Украина в январе т.г. экспортировала 65,15 тыс. тонн сахара на сумму $32,6 млн., что вдвое меньше показателя за декабрь. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Ассоциации «Укрцукор».

Отмечается, что на рынок Турции за отчетный период было отгружено 12,887 тыс. тонн украинского сахара, Шри-Ланки – 12,87 тыс. тонн, Мьянмы – 5,6 тыс. тонн, Швейцарии – 4,342 тыс. тонн, Израиля – 4,292 тыс. тонн, и других стран – 25,117 тыс. тонн.

«За 2016/17 МГ украинские сахаровары уже поставили на внешние рынки 409,7 тыс. тонн сахара, поэтому весьма вероятно, что в текущем сезоне будет экспортировано более 500 тыс. тонн сладкого песка», – сказал руководитель аналитического отдела «Укрцукор» и ведущий спикер конгресса Sugar World 2017 Руслана Бутыло.

По ее словам, оптово-отпускные цены за первый месяц т.г. выросли в среднем на 5,5% и сейчас колеблются в пределах 14,1-14,5 грн/кг. Такая ситуация прежде всего обусловлена ростом цен на мировом рынке, поскольку за указанный период цены на сахар на Лондонской бирже выросли почти на 4% (на $20,1 за тонну), а на сахар-сырец из тростника на Нью-Йоркской – на 6 % (на $25,3 за тонну).

Напомним, в 2016 г. украинские производители экспортировали рекордные для Украины 442,7 тыс. тонн сахара на сумму $215,9 млн. без учета 23,6 тыс. тонн сахара, произведенного из сахара-сырца тростникового, ввезенного в Украину на давальческих условиях, которые экспортировало ООО «Юкрейниан Шугар Компани».

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