Агроэкспорт

Вчера, 17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 149

Казахстан в 2016/17 МГ экспортирует 9 млн. тонн зерна – Минсельхоз

Казахстан в текущем МГ поставит на внешние рынки около 9 млн. тонн. Об этом заявила директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Ажар Каджибекова, сообщило 6 февраля ИА «Казинформ».

«По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и АО «НК «Казахстан темир жолы», с начала текущего МГ по состоянию на 10 января отгружено на экспорт 4,466 млн. тонн зерна с учетом муки, в т.ч. зерна – 2,808 млн. тонн, муки – 1,16 млн. тонн. В текущем сезоне общий объем экспорта зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте прогнозируется на уровне 9 млн. тонн», – сказала она.

Также отмечается, что основной экспортной зерновой культурой в Казахстане является пшеница, доля которой в общем объеме экспорта составляет порядка 90%. Кроме того, экспортируются также ячмень, кукуруза, рис, овес, гречиха и просо.

Согласно сообщению, традиционными импортерами казахстанского зерна являются страны Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан), а также Афганистан, Иран, Азербайджан. Кроме того, определенные объемы казахстанского зерна и продуктов его переработки поставляются на китайский рынок, рынки стран ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока.

В частности, за январь-ноябрь 2016 г. в Узбекистан экспортировано 1,564 млн. тонн зерна (+337,8 тыс. тонн к показателю аналогичного периода 2015 г.), Таджикистан – 918,9 тыс. тонн (+147,4 тыс. тонн), Иран – 717,9 тыс. тонн (+129,4 тыс. тонн), Афганистан – 246,1 тыс. тонн (+169,7 тыс. тонн), Россию – 485,1 тыс. тонн (+200,5 тыс. тонн), Китай – 268,1 тыс. тонн (+161,2 тыс. тонн), Кыргызстан – 218,1 тыс. тонн (-49,3 тыс. тонн). Аналогично на рынки стран Европейского союза поставлено 206,9 тыс. тонн зерна (+132,6 тыс. тонн), Турцию – 64,2 (+19,8 тыс. тонн).

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