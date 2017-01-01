Агроэкспорт

14:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 152

Принцип регионализации по торговле мясом птицы между Украиной и ЕС вступил в силу

Официально вступил в силу принцип реорганизации между Украиной и Европейским союзом в отношении высокопатогенного гриппа птицы. Соответствующее решение было опубликовано 4 февраля 2017 г. в официальном журнале ЕС, сообщила 8 февраля пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Пока действовал запрет, распространенный на всю Украину, украинские производители понесли потери примерно в 3 тыс. тонн мяса птицы в месяц, что в денежном выражении составило примерно 5 млн. евро в месяц. Отныне экспорт восстановлен из областей, где не зафиксировано вспышек гриппа птицы», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Напомним, 30 января т.г. ЕС снял ограничения на поставку украинского мяса птицы.

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