Агроэкспорт

15:56 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

Казахстан в 2016/17 МГ экспортировал более 5 млн. тонн зерна и муки

С начала текущего МГ Казахстан поставил на внешние рынки более 5 млн. тонн зерна и муки. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В частности, за отчетный период было экспортировано 3,28 млн. тонн зерна и 1,32 млн. тонн муки.

Напомним, в сезоне 2015/16 МГ было поставлено на внешние рынки 5,4 млн. тонн казахстанского зерна и 2,1 млн. тонн муки.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий