Агроэкспорт

Вчера, 15:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 204

Оценки экспорта российского зерна в феврале-марте снижены - эксперт

Аналитики ЗАО «Русагротранс» снизили оценку объема экспорта российского зерна по итогам февраля т.г. с ожидавшихся ранее 2,3-2,4 млн. до 1,8-2 млн. тонн, что также заметно уступит результату аналогичного месяца годом ранее. Об этом 20 февраля сообщил заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании Игорь Павенский.

Как пояснил эксперт, основной причиной снижения прогноза является погодный фактор, сдерживавший в первой половине месяца отгрузки зерна из глубоководных портов, что «на фоне традиционно низких отгрузок из малых портов окажет существенное влияние на экспорт в целом».

«В то же время, в настоящее время погода улучшилась, и отгрузка зерна активизировалась. Исходя из текущей ситуации, до конца февраля в глубоководных портах может быть погружено около 1,3-1,4 млн тонн зерна», - добавил И.Павенский.

Всего по итогам текущего месяца, по его оценке, экспорт российской пшеницы может составить порядка 1,4-1,5 млн. тонн, ячменя – 80-100 тыс. тонн, кукурузы – 350-400 тыс. тонн.

Также, по словам И.Павенского, понижена предварительная оценка мартовского объема экспорта с 2,9-3 до 2,5-2,6 млн. тонн, что поясняется невысокой активностью заключения контрактов по причине резкого укрепления курса рубля и стабильностью внутренних цен в южном регионе России.

«Отсутствие весомых объемов экспорта в феврале-марте и постепенное снижение спроса со стороны стран-импортеров в последующие месяцы в преддверии нового урожая может означать, что в целом по итогам 2016/17 МГ Россия сможет экспортировать порядка 35 млн. тонн зерна против ожидавшихся ранее 36,1 млн. тонн, в т.ч. пшеницы 27 млн. тонн (предыдущая оценка 28 млн. тонн)», - резюмировал эксперт.

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