Агроэкспорт

Вчера, 16:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 202

В 2016/17 МГ Украина сократила поставки пшеницы на традиционные рынки сбыта

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в текущем сезоне Украина сократила объемы экспорта пшеницы в направлении таких ключевых рынков сбыта зерновой, как Египет, Таиланд и Испания. Сложившаяся ситуация обусловлена высоким уровнем мирового производства пшеницы в 2016 г., что привело к снижению цен на мировых биржах до 10-15-летних минимумов, в результате чего конкуренция на внешних рынках возросла, а спрос импортеров заметно снизился.

Так, за I полугодие текущего сезона в Таиланд было экспортировано 1,4 млн. тонн украинской пшеницы против 1,6 млн. тонн за аналогичный период 2015/16 МГ, в Испанию - 276 тыс. тонн против 827 тыс. тонн.

Объем экспорта пшеницы в направлении Египта в первой половине сезона сократился с 1,3 млн. до 1,06 млн. тонн, что также было обусловлено периодическими изменениями данной страной требований относительно содержания спорыньи в импортируемой пшенице, а также увеличением конкуренции со стороны России.

Более подробно об основных тенденциях и перспективах развития украинского рынка пшеницы читайте в статье «Украинский экспортный рынок пшеницы в первой половине 2016/17 МГ» на сайте «АПК-Информ» в разделе «Эксклюзив/Тема».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий