Агроэкспорт

09:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 172

Украинский экспорт в Евросоюз в 2016 году вырос на 3,7% – представительство ЕС

Украинский экспорт в Европейский союз в 2016 г. вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли. Об этом со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС сообщило 22 февраля агентство УНИАН.

«ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины, обеспечив 37,1% украинского экспорта в 2016 г. (украинский экспорт в Россию составляет 9,9% от общего экспорта). Учитывая импорт, торговый оборот между Украиной и ЕС в 2016 г. вырос на 8,1%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что более активный рост будет наблюдаться с ходом имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих 7 лет.

«Украинский экспорт выиграет от гармонизации законодательства и технических стандартов с ЕС. Глубокая интеграция в сфере законодательства о продовольственной и потребительской безопасности, а также в сфере технических стандартов промышленного и сельскохозяйственного производства откроет рынок ЕС намного больше, чем снижение таможенных тарифов», - подчеркнули в представительстве.

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