Агроэкспорт

Вчера, 13:24 Источник: АПК-Информ Просмотров: 232

Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала более 29 млн. тонн зерновых

Украина по состоянию на 23 февраля т.г. экспортировала 29,09 млн. тонн зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, пшеницы с начала текущего МГ на внешние рынки поставлено 13,346 млн. тонн, ячменя – 4,639 млн. тонн, кукурузы – 10,626 млн. тонн, других зерновых – 158 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период экспорт муки всех зерновых культур составил 240,1 тыс. тонн.

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