Агроэкспорт

13:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 180

Экспорт казахстанского зерна и муки с начала текущего МГ составил 5,3 млн. тонн – МСХ

Казахстан с начала 2016/17 МГ поставил на внешние рынки 5,3 млн. тонн зерна и муки. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В частности, за отчетный период было экспортировано 3,4 млн. тонн зерна и 1,4 млн. тонн муки (в пересчете на зерно — 1,9 млн.тонн).

Напомним, в сезоне-2015/16 было поставлено на внешние рынки 5,4 млн. тонн казахстанского зерна и 2,1 млн. тонн муки.

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