Агроэкспорт

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

Украина наращивает производство и экспорт рафинированного подсолнечного масла

По итогам сентября-января 2016/17 МГ производство рафинированного подсолнечного масла в Украине составило 264,3 тыс. тонн, что на 12% превысило показатель аналогичного периода предыдущего сезона.

Основную долю в производства указанной продукции обеспечили Днепропетровский МЭЗ (16%), Полтавский МЭЗ (13%) и компания «Виктор и К» (10%).

Напомним, что по итогам 2015/16 МГ производство рафинированного подсолнечного масла в Украине составило порядка 530 тыс. тонн, а максимального уровня данный показатель достиг в 2013/14 МГ – 690 тыс. тонн.

Стоит также отметить, что при относительно стабильном производстве за последние 3 сезона экспорт украинского рафинированного подсолнечного масла растет. Так, за 5 месяцев текущего сезона на внешние рынки было поставлено 158 тыс. тонн продукта, за такой же период 2015/16 МГ – 118 тыс. тонн (+33%), 2014/15 МГ – 108 тыс. тонн (+46%).

Основными импортерами украинской продукции в текущем сезоне являются Малайзия (17%), Египет (14%), ОАЭ (12%), Беларусь (8%) и Иордания (7%) а также другие страны Ближнего Востока и Азии. В то же время в 2015/16 МГ основным рынком сбыта были Беларусь, ОАЭ и Ливан.

По прогнозам аналитиков ИА» АПК-Информ», по итогам 2016/17 МГ производство и экспорт рафинированного подсолнечного масла в Украине увеличится по сравнению с показателем предыдущего сезона.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий