Агроэкспорт

17:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

В январе Россия экспортировала почти 2 млн. тонн пшеницы - ФТС

По итогам января т.г. объем экспорта пшеницы и меслина из России составил 1,94 млн. тонн на общую сумму $347,2 млн. Об этом 13 марта сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Как уточняется в сообщении, практически весь указанный объем был поставлен в страны дальнего зарубежья – 1,875 млн. тонн (на $335,2 млн.).

Объем импорта указанной продукции в Россию по итогам отчетного месяца составил 15,1 тыс. тонн (на $2,6 млн.).

Также сообщается, что в январе РФ импортировала 6,2 тыс. тонн ячменя (на $1,2 млн.) и 7,1 тыс. тонн кукурузы (на $27,9 млн.). Объем импорта растительных масел по итогам отчетного месяца составил 0,7 тыс. тонн, сахара-сырца – 2,2 тыс. тонн, белого сахара – 19,5 тыс. тонн.

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