За первую половину 2016/17 МГ Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
Экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале 2017 г. составил рекордные для данного месяца 441,7 тыс. тонн, снизившись, тем не менее, на 5% в сравнении с показателем января т.г.
Всего за первую половину 2016/17 МГ (сентябрь-февраль) из Украины было экспортировано 2,7 млн. тонн данной продукции, что на 23% превышает результат аналогичного периода сезоном ранее и является историческим максимумом.
Согласно прогнозу ИА «АПК-Информ», по итогам 2016/17 МГ объем экспорта украинского подсолнечного масла составит не менее 5,2 млн. тонн и превысит предыдущий рекорд (4,5 млн. тонн), достигнутый сезоном ранее.
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