В 2016/17 МГ Россия существенно нарастила экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла
Согласно официальным данным, за первую половину сезона-2016/17 (сентябрь-февраль) Россия экспортировала 117,9 тыс. тонн семян подсолнечника, что стало рекордным показателем для данного периода за последние 5 сезонов. При этом стабильно высокие показатели отгрузок отмечались на протяжении каждого из 6 последних месяцев, что, в т.ч. связано и со снижением ставки таможенной пошлины на масличную.
Объемы экспорта подсолнечного масла из РФ в сентябре-феврале также существенно возросли – до 896,8 тыс. тонн, что на 36-39% превысило показатели аналогичных периодов предыдущих двух сезонов и стало абсолютным рекордом первой половины сезона за всю историю наблюдений.
Крупнейшим покупателем российских семян подсолнечника и подсолнечного масла в текущем сезоне является Турция – соответственно 56% и 37% от общего объема экспорта.
Более детально информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в РФ представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика".
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