Прогноз импорта зерна в Украину в 2016/17 МГ снижен до 131 тыс. тонн – ИА «АПК-Информ»
Аналитики ИА «АПК-Информ» при февральских корректировках балансов предложения и распределения зерна в Украине в 2016/17 МГ снизили оценку импорта данной продукции по итогам сезона на фоне более сдержанных, чем прогнозировалось ранее, темпов закупок ржи.
Вместе с тем, сокращение импорта ржи несколько компенсировалось положительными тенденциями в закупках ячменя. В результате прогноз суммарного объема импорта зерновых и зернобобовых культур Украиной в 2016/17 МГ был понижен на 0,8% в сравнении с предыдущей оценкой - до 131 тыс. тонн.
При этом в сегменте ячменя на фоне активных закупок зерна пивоваренных сортов в текущем сезоне данный показатель был повышен на 67% относительно оценки месяцем ранее – до 10 тыс. тонн, из которых 9,1 млн. тонн уже поставлены в Украину в июле-январе.
Что касается ржи, то за первые 7 месяцев текущего сезона ее импорт составил лишь порядка 1,3 тыс. тонн. Столь низкий объем обусловлен активными закупками ржаной муки, в частности из Беларуси. В связи с этим оценка импорта ржи в Украину по итогам сезона была снижена аналитиками на 33% в сравнении с предыдущей оценкой - до 10 тыс. тонн.
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