Агроэкспорт

12:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

Украина активизирует экспорт масличных культур и продуктов переработки в Иран

В 2016/17 МГ экспортные поставки масличных культур и продуктов переработки из Украины в Иран существенно выросли по сравнению с уровнем предыдущих сезонов.

Так, за прошедшие 5 месяцев 2016/17 МГ (сентябрь-январь) в Иран было поставлено 192,5 тыс. тонн украинского нерафинированного подсолнечного масла, что на 34% больше, чем за весь 2015/16 МГ. Указанный рост позволил Ирану подняться с 8 на 3 место в списке импортеров данной продукции.

При этом следует отметить, что согласно мартовскому прогнозу USDA, в 2016/17 МГ импортный спрос Ирана на подсолнечное масло составит 350 тыс. тонн (300 тыс. тонн в 2015/16 МГ). В то же время, по мнению аналитика масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлии Иваницкой, с учетом текущих темпов импорта продукции из Украины и России данный показатель по итогам сезона будет гораздо выше – порядка 400-475 тыс. тонн.

Также за первые 5 месяцев сезона Иран импортировал 346 тыс. тонн соевых бобов из Украины – на 78% больше, чем за весь 2015/16 МГ, занимая, как и прежде, 3 строчку среди крупнейших направлений экспорта украинской масличной. Как отмечают аналитики USDA, в последние годы Иран планомерно увеличивает импорт сои, который по итогам в 2016/17 МГ составит 2,12 млн. тонн, что на 14% выше результата 2015/16 МГ и на 62% - 2014/15 МГ.

Кроме того, в сентябре-январе 2016/17 МГ в Иран из Украины было экспортировано 14,6 тыс. тонн семян рапса, 2,87 тыс. тонн соевого масла и 665 тонн семян подсолнечника, тогда как ранее торговля указанной продукцией между странами отсутствовала.

Наиболее актуальные тенденции и направления экспорта украинской продукции представлены в ежемесячных обзорах на сайте в разделе «Аналитика», а также в журнале «АПК-Информ: ИТОГИ».

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