Агроэкспорт

12:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

В марте Россия может экспортировать рекордные для данного месяца 4 млн. тонн зерна - эксперт

По итогам марта Россия может экспортировать рекордные 3,9-4 млн тонн зерна. Такой прогноз 15 марта озвучил заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

«Март будет уникальным с точки зрения экспорта - наш прогноз повышен с 3 млн. тонн сразу до 3,9-4 млн. тонн, что в 1,4 раза превышает результат аналогичного месяца годом ранее», - сказал аналитик, уточнив при этом, что достижение прогнозируемого уровня будет возможно при сохранении благоприятных погодных условий в российских портах.

Говоря об ожидаемых итогах марта в контексте экспорта зерновых культур, И.Павенский сообщил, что оценка объема отгрузок пшеницы по итогам месяца повышена с 2,3 млн. до 3-3,1 млн тонн, ячменя - со 100 тыс. до 150 тыс. тонн, кукурузы - с 550 тыс. до 650-700 тыс. тонн. «Такие объемы месячного экспорта характерны больше для осенних пиковых месяцев», - добавил эксперт.

В числе основных причин пересмотра прогноза в сторону повышения И.Павенский назвал «крайне высокие» темпы отгрузки в глубоководных портах, активизацию отгрузок из малых портов после снятия ледовой обстановки и существенное ослабление рубля за последнюю неделю.

«Заявки на перевалку зерна в глубоководных портах в марте достигают 2,28 млн тонн, что превышает уровень прошлого года в 1,85 раза. Заявки на апрель уже достигли 633 тыс. тонн, из которых 504 тыс. тонн - исполнение египетских контрактов», - добавил он.

Говоря о предварительной оценке апрельских объемов отгрузок, И.Павенский прогнозирует их снижение в сравнении с показателем марта – до 3-3,3 млн. тонн, что, тем не менее, является рекордным уровнем для данного месяца.

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