Агроэкспорт

16:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 157

Российские экспортеры просят Минсельхоз принять меры по возобновлению поставок сельхозпродукции в Турцию

Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции России (НАЭСП) просит главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую Республику», сообщило 16 марта агентство Интерфакс со ссылкой на соответствующее письмо НАЭСП.

Как указывается в письме, Турция приостановила выдачу лицензий на импорт из России пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла, т.е. фактически ввела эмбарго на импорт всей сельскохозяйственной продукции из РФ.

«Принимая во внимание критично высокий экспортный баланс зерна, масла и шрота сезона-2016/17 и крайне неблагоприятную конъюнктуру внешнего рынка, потеря такого крупного импортера, как Турция, крайне негативно отразится на объемах всего российского экспорта сельхозпродукции и, в первую очередь, пшеницы. Более того, в долгосрочной перспективе доля рынка Турции, которую занимают российская пшеница, подсолнечное масло и подсолнечный шрот, за время этого фактического запрета будет перераспределена между экспортерами других стран», - говорится в письме.

Как считают в НАЭСП, «в этом случае возвращение на турецкий рынок потребует дополнительных расходов, что не может не вызывать глубокого беспокойства о перспективах развития экспорта российской сельхозпродукции».

Ассоциация также подчеркивает, что Турция является самым крупным покупателем российского подсолнечного масла и потеря данного рынка, а также рынка подсолнечного шрота «является прямой угрозой налаженному и устойчивому производственному циклу, включающему множество маслоэкстракционных заводов, элеваторных комплексов, логистических цепочек и конечных сельхозпроизводителей».

В то же время, Минсельхоз России пока воздерживается от комментариев до появления официальных заявлений властей Турции.

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