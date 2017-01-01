Агроэкспорт

Вчера, 15:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 210

Проблемы с поставками российской пшеницы в Турцию носят политический характер – участники рынка

По мнению многих российских экспортно-ориентированных компаний, информация о якобы отменой Турции выдачи лицензий на беспошлинный импорт пшеницы из РФ носит политический характер и не повлияет в ближайшей перспективе на стабильность цен в данном сегменте отечественного зернового рынка.

Как сообщил ИА «АПК-Информ» представитель одной из российских зернотрейдинговых компаний, в настоящее время экспортеры возлагают большие надежды на продолжение крупнотоннажных поставок пшеницы в Египет, поскольку в текущем сезоне именно данное направление является наиболее востребованным.

«Мы полагаем, что пока египетские тендеры продолжаются, уровень цен на пшеницу российского происхождения будет стабилен. Однако в ближайшее время в Египте стартует уборочная кампания, что приведет к снижению спроса на зерновую из РФ и в дальнейшем окажет давление на цены. Естественно, в случае подтверждения официального запрета Турцией ввоза пшеницы из России цены на зерновую будут значительно снижаться, что может повлечь за собой сокращение поставок пшеницы из РФ в целом», - прокомментировал собеседник агентства.

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