Агроэкспорт

Вчера, 15:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 247

Турецкие импортеры приостановили закупки сельхозпродукции из России

В настоящее время турецкие импортеры приостановили закупки ряда видов сельхозпродукции из России, в частности, пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на официальное опровержение правительством страны информации о запрете импорта указанных товаров, сообщает Reuters.

По информации отдельных турецких трейдеров, несмотря на официальное опровержение правительством Турции введения указанного запрета, таможенная служба страны получила распоряжение не допускать разгрузки в портах судов с российской пшеницей, кукурузой, подсолнечным маслом и некоторыми другими сельхозтоварами.

По информации участников турецкого рынка, в ближайшее время представители турецких мукомольных компаний планируют встречу с правительством страны и членами государственного Зернового совета (TMO) для обсуждения сложившейся ситуации.

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