Турецкие импортеры приостановили закупки сельхозпродукции из России
В настоящее время турецкие импортеры приостановили закупки ряда видов сельхозпродукции из России, в частности, пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на официальное опровержение правительством страны информации о запрете импорта указанных товаров, сообщает Reuters.
По информации отдельных турецких трейдеров, несмотря на официальное опровержение правительством Турции введения указанного запрета, таможенная служба страны получила распоряжение не допускать разгрузки в портах судов с российской пшеницей, кукурузой, подсолнечным маслом и некоторыми другими сельхозтоварами.
По информации участников турецкого рынка, в ближайшее время представители турецких мукомольных компаний планируют встречу с правительством страны и членами государственного Зернового совета (TMO) для обсуждения сложившейся ситуации.
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