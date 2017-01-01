Агроэкспорт

Вчера, 15:39 Источник: АПК-Информ Просмотров: 247

Турция исключила Россию из списка стран с нулевой пошлиной на импорт пшеницы – торгпредство РФ

Минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз пшеницы. Об этом 20 марта сообщило агентство РИА-Новости со ссылкой на представителя торгпредства РФ в Турции.

«Формально турецкая сторона права в том, что она не вводила пошлину на импорт сельхозпродукции из России, потому что она и так была в размере 130%. Но турецкие импортеры ввозили практически всю пшеницу из России для переработки и экспортировали ее затем в другие страны. В этом случае действует нулевая ставка пошлины, т.е. товар ввозят беспошлинно. Теперь Минэкономики Турции установило новый порядок для переработчиков, введя такой критерий, как «страна происхождения товаров» и изъяв Россию из списка стран, для которых действует нулевая пошлина режима переработки», — пояснил представитель торгпредства.

При этом он добавил, что данное решение не формализовано, и торгпредство РФ в Турции не имеет соответствующих документов по данному вопросу.

«Минэкономики Турции признавало, что до 15 марта никакого списка стран не существовало. Но сейчас он введен в базу данных для получения лицензии на импорт сельхозпродукции. Т.е. переработчики, которые хотят импортировать зерно, авторизуются на сайте Минэкономики и видят условия получения и продления этой лицензии. И там указано, что с 15 марта введен новый критерий — список стран происхождения товаров, где нет России. К этой базе данных, введенной департаментом экспорта турецкого Минэкономики, ни у кого, кроме импортеров, доступа нет», — отметил представитель российского торгпредства.

Также он добавил, что данный шаг турецких властей связан с тем, что Турции не удалось убедить Россию снять все ограничения на поставку турецкой сельхозпродукции, в частности томатов, в РФ.

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