Агроэкспорт

Вчера, 17:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 217

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта подсолнечного масла - замминистра

В настоящее время Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта подсолнечного масла. Об этом 20 марта в своем выступлении в Госдуме РФ заявил статс-секретарь, замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин, сообщило агентство РИА-Новости.

«Растительные масла и вообще масложировая группа уверенно вышла на второе место по важности в структуре нашего сельхозэкспорта. Мы на сегодняшний день на втором месте в мире по экспорту подсолнечного масла, по соевому маслу - на седьмом месте», - сказал С.Левин.

Он также отметил, что масложировая промышленность является лидером роста среди всех отраслей отечественной перерабатывающей отрасли. Так, рост объемов производства с 2013 г. по 2016 г. превысил 130% и достиг 5,1 млн. тонн.

«При этом производство подсолнечного масла выросло на четверть, соевого масла . почти в 2 раза, шрота и жмыха . на 50%. Это способствовало и значительному наращиванию экспорта растительного масла, который в 2016 г. составил более 2,1 млн. тонн», - отметил замминистра.

Кроме того, по его словам, в последние годы в России наблюдается рост производственных мощностей в масложировой промышленности - с 10,6 млн. тонн в 2013 г. до 14,5 млн. тонн в год по итогам 2016 г.

«При этом загрузка указанных мощностей сохраняется на уровне чуть более 60%. Таким образом, на сегодняшний день мы видим структурный дисбаланс, и ключевая задача отрасли - это баланс производства сырья и объема перерабатывающих мощностей», - заключил С.Левин.

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