Агроэкспорт

09:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 170

Экспорт украинского зерна с начала 2016/17 МГ превысил 40 млн. тонн

По состоянию на 24 мая Украина с начала сезона-2016/17 экспортировала 40,11 млн. тонн зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, объем экспорта пшеницы к отчетной дате составил 16,54 млн. тонн, ячменя – 5,15 млн. тонн, кукурузы – 18,19 млн. тонн, ржи – 5,4 тыс. тонн.

Кроме того, с начала текущего сезона на внешние рынки было поставлено 329,9 тыс. тонн муки, из которых 328,6 тыс. тонн – пшеничная мука.

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