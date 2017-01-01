Экспорт зерновых и масличных грузов через порты Украины: итоги 2016 года (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
В начале 2016 года Кабинет министров Украины сообщил, что в 2015 году ряд аграрных компаний инвестировал в развитие мощностей только Николаевского и Одесского морских портов более чем 5,4 млрд. грн. Пришло время оценить результаты таких финансовых вливаний и подвести итоги уже прошедшего 2016 года.
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