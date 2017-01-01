Экспорт зерновых и масличных грузов через порты России: итоги 2016 года (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
В своем последнем послании Федеральному собранию президент России отдельно коснулся темы экспорта сельхозпродукции. Так, было отмечено, что в 2015 году объем экспорта в денежном эквиваленте превысил $16 млрд., а по результатам 2016 года ожидается рост до $16,9 млрд.
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