Украина: рынок основных зерновых культур в феврале (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
В феврале балансы предложения и распределения зерновых и зернобобовых культур в Украине, подготовленные аналитиками ИА «АПК-Информ», не подвергались существенным корректировкам, так как на рынке сохранялись ранее прогнозируемые тенденции. Незначительным изменениям подверглись оценки импорта на фоне положительных тенденций в сегменте ячменя и более сдержанных, чем прогнозировалось ранее, закупок ржи. В результате оценка объема импорта была понижена на 0,8% – до 131 тыс. тонн. Также незначительно (-0,3%) снижена оценка внутреннего потребления зерновых и зернобобовых – до 25,58 млн. тонн против 25,65 млн. тонн месяцем ранее.
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