Россия: рынок основных масличных и продуктов переработки в феврале (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33)
В данном материале представлены февральские прогнозы предложения и распределения ключевых масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) в России в сезоне-2016/17, подготовленные аналитиками ИА «АПК-Информ», в которых основные корректировки коснулись оценок экспорта/импорта масличных, а также подсолнечного масла.
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