10:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 63

Египет традиционно является страной, зависимой от импорта растительных масел, причиной чего служит низкое внутреннее производство данной продукции при достаточно высоком спросе на нее населения, численность которого постоянно растет. При этом египетский рынок чутко реагирует на изменение цен. Североафриканская страна из года в год диверсифицирует закупки растительных масел на внешних рынках, опираясь на текущую ценовую ситуацию в рассматриваемом сегменте и выбирая более привлекательные по стоимости масла. В сезоне-2016/17 именно ценовой фактор приведет к существенной активизации импорта подсолнечного масла и значительному снижению внешних закупок масла соевого.

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