Аграрный рынок

10:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Рынок украинской ржи и ржаной муки в первой половине 2016/17 МГ: снижение производства и рост импорта

За последние 5 лет за счет существенного сокращения посевных площадей валовой сбор ржи в Украине уменьшился в 1,7 раза. Это привело к дефициту предложения сырья на внутреннем рынке и росту объемов импортируемой ржи, что, в свою очередь, способствовало повышению цен в указанных сегментах, а также снижению объемов производства ржаной муки. В сложившейся ситуации логичен вопрос: являются ли данные факторы стимулом к наращиванию посевных площадей под рожью?





Ключевые моменты

Согласно данным аналитиков ИА «АПК-Информ», на протяжении последних 5 лет посевные площади под рожью сократились более чем в 2 раза, тем временем производство ржи в Украине снизилось с 677 тыс. тонн в 2012/13 МГ до 392 тыс. тонн в текущем сезоне (-42%). Стоит отметить, что в 2016/17 МГ сокращение посевных площадей под данной культурой удалось компенсировать за счет роста урожайности, показатель которой составил в среднем по Украине 27,3 ц/га. В свою очередь, внутреннее потребление за рассматриваемый период снизилось с 550 тыс. до 450 тыс. тонн.





Производство продовольственной ржи в Украине 2012/13 МГ 2013/14 МГ 2014/15 МГ 2015/16 МГ 2016/17 МГ* Посевная площадь, тыс. га 303 284 188 152 143 Урожайность, ц/га 22,7 22,8 25,8 25,9 27,3 Валовой сбор, тыс. тонн 677 638 478 391 392 * Прогноз Источник здесь и далее: ИА «АПК-Информ»

Вследствие планомерного снижения производства ржи в Украине в последние несколько сезонов переработчики столкнулись с тем, что работать приходится в условиях дефицита предложения сырья. В результате в текущем сезоне отмечаются существенное сокращение объемов экспорта и, напротив, рекордный импорт ржи. Так, за июль-январь 2016/17 МГ на внешние рынки (в частности, Беларусь, Польшу и Австрию) было поставлено 329,7 тонны против 13,8 тыс. тонн и 15 тыс. тонн соответственно за аналогичный период 2015/16 МГ и 2014/15 МГ. При этом объем импорта за истекший период текущего сезона составил 1,3 тыс. тонн против 28 тонн за июль-январь минувшего МГ. Однако здесь стоит отметить, что за вторую половину 2015/16 МГ объем импортируемой ржи существенно возрос и составил 15 тыс. тонн, при этом ключевым поставщиком являлась Беларусь.

Для сравнения: за весь 2014/15 МГ объем импорта составил всего 11,9 тонны, а показатель экспорта достиг 22 тыс. тонн. Напомним, что еще в прошлом сезоне экспортные поставки ржи из Украины осуществлялись по таким направлениям, как Бангладеш, ЮАР, Израиль, Египет и Литва, общим объемом 19,4 тыс. тонн.

Относительно сегмента ржаной муки и, в частности, внутреннего спроса на нее, следует отметить его существенное сокращение. Согласно оперативным данным, в июле-январе 2016/17 МГ предприятиями Украины было произведено 6,1 тыс. тонн ржаного хлеба, что на 55% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (13,7 тыс. тонн). В связи с этим спрос на украинскую ржаную муку можно считать достаточно низким. Кроме того, высокую конкуренцию составляет импортная мука. Так, за июль-январь 2016/17 МГ объем импорта белорусской ржаной муки в Украину составил 23,6 тыс. тонн против всего 252 тонн за аналогичный период минувшего сезона.





Ценовая ситуация

Ценовая ситуация в сегменте ржи характеризуется преимущественно как маловолатильная. Среди основных факторов ценообразования в данном сегменте рынка можно выделить сокращение посевных площадей под рожью, снижение интереса к указанной культуре экспортно-ориентированных компаний, а также ситуацию на смежных рынках.

При этом ключевым фактором роста цен в данном сегменте рынка выступает политика сдерживания продаж. Так, большинство сельхозпроизводителей, отмечая достаточно высокий спрос на указанную зерновую, считают целесообразным реализовывать ее малотоннажными партиями, при этом постепенно повышая цены предложения. Результатом стало то, что по итогам 2015/16 МГ цены спроса на рожь выросли с 2600-3100 грн/т СРТ до рекордных 3900-4250 грн/т СРТ, что сопоставимо со стоимостью фуражной пшеницы, закупочные цены на которую в конце сезона варьировались в пределах 3600-4300 грн/т СРТ.

С поступлением на рынок первых партий ржи урожая 2016 г. закупочные цены снизились в среднем на 500-650 грн/т – до 3400-3600 грн/т СРТ. Однако сезонное снижение было кратковременным, и уже с середины августа 2016 г. фиксировалось постепенное повышение цен, сохранившееся вплоть до марта т.г. При этом представители перерабатывающих предприятий нередко сообщали о сложностях с формированием необходимых объемов продовольственной ржи и о том, что осуществлять закупки данной культуры зачастую удавалось по максимальным или приближенным к ним ценам. Так, в настоящее время цены спроса варьируются в пределах 3550-4000 грн/т СРТ. Аграрии, в свою очередь, осуществляют реализацию крупнотоннажных партий ржи с высокими качественными показателями преимущественно по ценам в пределах 3800-4200 грн/т EXW. Отметим, что качество зерновой в большинстве случаев оценивается как соответствующее требованиям ГОСТа (в частности, по таким показателям, как натура и число падения), и лишь некоторые участники рынка сообщают о наличии проросших зерен.

В сегменте ржаной муки в 2016/17 МГ сохраняются нестабильные темпы производства готовой продукции на фоне дефицита предложения сырья, снижения внутреннего потребления муки и хлебобулочных изделий в Украине и высокой конкуренции со стороны белорусских мукомолов. Так, если в конце минувшего сезона присутствие на рынке более дешевой белорусской ржаной муки привело в среднем к 5% снижению цен на украинскую муку, то в 2016/17 МГ ввиду рекордно высоких объемов импорта продукции из Беларуси этот фактор оказывает более весомое влияние. В результате ряд украинских переработчиков, не имея возможности снизить себестоимость производства ржаной муки вследствие постепенного роста цен на сырье и повышения тарифов на энергоресурсы, переориентировался на выпуск других видов продукции.

В первой половине 2016/17 МГ в секторе ржаной муки фиксировалось постепенное снижение цен, связанное прежде всего с ростом конкуренции среди переработчиков (в частности за счет активного поступления белоруской ржаной муки), а также невысоким спросом потребителей. Так, с конца июля по декабрь 2016 г. отпускные цены на продукцию постепенно снизились с 4900-6400 грн/т EXW до 4550-5800 грн/т EXW. В свою очередь, средние цены предложения были менее волатильны и в первой половине сезона варьировались в пределах 5000-5200 грн/т EXW.

Отметим, что в настоящее время цены на ржаную муку выросли до 4700-6000 грн/т, что обусловлено удорожанием сырья и производства продукции, а также ростом цен на смежном рынке пшеничной муки. Спрос на готовую продукцию в большинстве случаев оценивается операторами как умеренный.





Ожидания и прогнозы

Ввиду того, что в текущем сезоне цены на рожь сопоставимы с ценами на фуражную пшеницу, многие сельхозпроизводители пересмотрели свое отношение к данной культуре и сформировали структуру посевов в ее пользу. Так, согласно статистическим данным, в настоящее время под озимой рожью находится около 170 тыс. га, что на 19% больше площади посевов под урожай 2016 года. Анализируя данные мониторинга состояния посевов озимой ржи, можно сказать, что всходы получены более чем на 97% площадей. При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находится большинство всходов и только 10,1% оценивается как слабые и изреженные. В последние несколько сезонов в Украине отмечается позитивная динамика показателей урожайности (в среднем на 5% ежегодно), что в совокупности с увеличением площадей под рожью может привести к увеличению производства данной культуры в 2017 году.

В краткосрочной перспективе основная часть участников рынка не исключает вероятности дальнейшего роста цен на рожь и продукты ее переработки, что обусловлено сокращением запасов данной культуры и сдерживанием продаж аграриями.





Комментарий аналитика ИА «АПК-Информ» Андрея Купченко

Говоря о перспективах рынка ржи в будущем сезоне, можно отметить позитивные ожидания относительно объемов производства ржи в 2017 году. Учитывая, что 99% производства ржи в Украине формируется озимыми посевами, будущий урожай можно оценить, анализируя результаты их перезимовки и развития. Согласно данным Минагропрода, под урожай 2017 года озимой рожью было засеяно 169,4 тыс. га, что на 19% больше, чем в текущем сезоне. При этом всходы получены на 165,0 тыс. га (97%). В то же время, посевы озимой ржи являются достаточно консолидированными. Более 67% площадей сосредоточены всего в четырех областях зоны Полесья: Волынской, Житомирской, Ривненской и Черниговской. Это увеличивает риск снижения производства в случае возникновения агроклиматических аномалий. По состоянию на конец февраля 2017 года более 8% посевов в указанных регионах находятся в слабом и изреженном состоянии. В хорошем же состоянии находится менее половины (49%) посевов. Таким образом, говорить о возможном увеличении урожайности ржи и объемов ее производства пока преждевременно.

Также нужно отметить, что, несмотря на позитивную ценовую динамику, рожь остается культурой с низкой удельной прибыльностью. Это объясняется низкой урожайностью культуры, которая существенно уступает показателям основных культур. Поэтому отмечаемый прирост посевных площадей можно рассматривать в контексте севооборота и оценивать его как ситуативный. Также довлеющим фактором в сегменте остается снижение спроса на фоне низкой маржинальности мукомольного производства и сокращения производства ржаного хлеба.

Анна Танская



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