Аграрный рынок

10:17 Источник: АПК-Информ Просмотров: 172

Итоги первой половины 2016/17 МГ на российском рынке продовольственной ржи и ржаной муки

Главной отличительной чертой сезона-2016/17 в сегменте продовольственной ржи и ржаной муки стали достаточно стабильные цены. Данная ситуация была обусловлена высоким показателем валового сбора ржи, а также умеренным спросом на готовую продукцию. Об особенностях первой половины текущего МГ пойдет речь в нашем материале.

Продовольственная рожь: ценовые тенденции

В последние годы отмечается сокращение посевов ржи в России. Так, по итогам 2016/17 МГ посевная площадь данной зерновой составила 1,27 млн. га (-1,1% к 2015/16 МГ и -32% в сравнении с 2014/15 МГ). В то же время благодаря увеличению показателя урожайности до максимального за последние 6 лет показателя (20,4 ц/га) в текущем сезоне валовой сбор ржи увеличился на 22% в сравнении с предыдущим сезоном и составил 2,5 млн. тонн (+22% к 2015/16 МГ). По оценкам операторов рынка, доля продовольственного зерна в общем производстве увеличилась по сравнению с минувшим сезоном (на сколько в процентах), а качественные характеристики поступавшей на рынок ржи в большинстве случаев соответствовали требованиям ГОСТа. Отметим, что ключевой тенденцией на старте сезона стало снижение цен.

Производство продовольственной ржи в России 2014/15 2015/16 2016/17 Посевная площадь, тыс. га 1875 1291 1277 Урожайность, ц/га 17,7 16,7 20,4 Валовой сбор, тыс. тонн 3281 2087 2544 Источник здесь и далее: ИА «АПК-Информ»

В период с начала июля по август 2016 г. цены спроса на указанную культуру в европейской части снизились в среднем на 3000-3500 руб/т и по состоянию на конец августа зафиксировались в пределах 7200-7800 руб/т СРТ. В Сибирском федеральном округе закупочные цены наиболее активно снижались в период с начала августа по начало сентября (на 2500-2700 руб/т) и достигли диапазона 6000-7800 руб/т СРТ.

Однако уже к концу сентября 2016 г. ценовая ситуация в большинстве ФО стабилизировалась. Потребители проявляли умеренный интерес к закупкам, ранее сформировав необходимые для работы объемы сырья. При этом некоторые покупатели европейской части сообщали, что на рынок все чаще стали поступать предложения ржи с низким числом падения, низкой натурой и завышенным показателем сорной примеси. Сельхозпроизводители предпочитали сдерживать продажи высококачественного сырья, рассчитывая в дальнейшем реализовать его по более высоким отпускным ценам.

Так, в конце октября 2016 года относительная стабильность на рынке продовольственной ржи сменилась активизацией спроса со стороны покупателей. Многие представители перерабатывающих предприятий испытывали необходимость в пополнении запасов данной культуры. При этом количество предложений в европейской части оставалось ограниченным. Как следствие цены на зерно стали постепенно повышаться. Так, с конца октября рост закупочных цен в европейской части составил в среднем 1000-1500 руб/т СРТ. В настоящее время цены озвучиваются в диапазоне 9000-9500 руб/т СРТ.

Наряду с этим, ценовая ситуация в Сибирском ФО не претерпевала существенных изменений, что было обусловлено достаточным количеством предложений на фоне умеренного спроса со стороны потребителей.

«Предложений крупнотоннажных партий продовольственной ржи на текущий момент поступает довольно много, зачастую это зерновая 2 класса. При этом качественные характеристики зерна практически всегда соответствуют требованиям ГОСТа. Закупочные цены на рожь с числом падения от 180 с варьируются в диапазоне 6600-7000 руб/т СРТ», – комментирует сложившуюся ситуацию представитель перерабатывающего предприятия Томской области.

Ржаная мука: ценовые тенденции

Несмотря на увеличение валового сбора ржи, в текущем сезоне ожидается сокращение объема производства ржаной муки. Так, по итогам июля-декабря 2016/17 МГ производство данной продукции составило 314,6 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя за аналогичной период предыдущего сезона. Всего по итогам 2015/16 МГ российскими предприятиями было произведено 638 тыс. тонн муки из ржи.

Сезон-2016/17 для рынка ржаной муки в большей степени характеризовался ценовой стабильностью. Корректировки цен в сторону снижения или повышения в большинстве случаев не были резкими и зачастую являлись сезонными.

Напомним, что наиболее активно отпускные цены на ржаную муку снижались на старте сезона. Активное поступление на рынок продовольственной ржи нового урожая по приемлемым ценам оказывало существенное давление на рынок готовой продукции. Так, в течение июля-августа цены предложения на ржаную муку снизились в среднем на 2000-4000 руб/т и варьировались в европейской части в диапазоне 10500-14000 руб/т на базисе EXW.

На протяжении ноября-декабря на указанной территории торговая деятельность была неактивной. Многие представители перерабатывающих компаний фиксировали отпускные цены на продукцию в прежних диапазонах, при этом отмечая умеренный спрос со стороны покупателей.

Вместе с тем, уже со второй декады января т.г. в Приволжском федеральном округе фиксировался рост цен, что, прежде всего, было вызвано удорожанием помольной партии зерна. К концу января цены предложения на муку в вышеуказанном секторе выросли в среднем на 500-800 руб/т и зафиксировались в пределах 11500-13500 руб/т EXW.

Незначительно ценовая ситуация отличалась в Уральском и Сибирском федеральных округах. В течение июля-августа цены предложения на муку не претерпевали существенных изменений, а спрос со стороны покупателей был невысоким. Сезонное снижение цен в данном секторе рынка зафиксировалась лишь в сентябре, а цены предложения на готовую продукцию снизились в среднем на 500-1500 руб/т и озвучивались в пределах 11000-13000 руб/т на базисе EXW.

Однако уже с начала октября снижение цен в секторе муки сменилось ценовой стабильностью, которая продлилась вплоть до конца декабря. По словам операторов рынка, высокая конкуренция между производителями готовой продукции и стабильная ситуация на рынке продовольственной ржи не способствовали активной корректировке цен. Лишь в феврале т.г. цены предложения на ржаную муку в Уральском ФО начали постепенно снижаться, что было вызвано необходимостью для мукомолов активизировать продажи. В среднем отпускные цены снизились на 500 руб/т и варьировались в диапазоне 11000-13000 руб/т EXW.

В настоящее время ценовая ситуация как в европейской части, так и в Уральском и Сибирском ФО остается стабильной. Как информируют операторы рынка, покупатели приобретают готовую продукцию по мере необходимости и небольшими партиями. Учитывая данную тенденцию, ряд производителей готов снижать максимальные цены предложения.

Белорусская ржаная мука

В последние несколько сезонов одним из факторов формирования цен на ржаную муку является поступление на российский рынок муки белорусского производства. Традиционно данная продукция значительно дешевле отечественной муки и способствует высокой конкуренции на рынке. В сезоне-2016/17 некоторые мукомолы европейской части сообщали о поступлении на рынок данного вида продукции из Беларуси по ценам в пределах 9000-10000 руб/т CPT в период с октября по январь.





Ожидания операторов рынка

Дальнейшие перспективы развития рынка продовольственной ржи и ржаной муки оцениваются как неоднозначные.Многие операторы рынка утверждают, что тенденция роста цен на рынке сырья сохранится. В большей степени, по их мнению, данная ситуация будет характерна для европейской части, где уже в настоящее время крайне сложно привлечь крупнотоннажные партии сырья с высокими качественными показателями. В свою очередь, на ценообразование в секторе ржаной муки в большей степени будет влиять покупательский спрос. Вместе с тем, переработчики Сибирского ФО не видят предпосылок для роста цен ввиду достаточного количества предложений продовольственной ржи в указанном округе.

Вера Сосна

Полина Калайда





































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