Рынок пшеницы Индии: каким путем пойдет страна в новом сезоне?
Индия является первой из крупных стран-производителей пшеницы, которая приступает к уборке нового урожая зерновой. Однако на данный момент прогнозы производства культуры в сезоне-2017/18 существенно варьируются, что не дает четкого понимания того, как будет вести себя на мировом рынке зерновой страна, которая в зависимости от объемов производства переходит из рядов экспортеров в импортеры и наоборот.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть