09:49 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Индия является первой из крупных стран-производителей пшеницы, которая приступает к уборке нового урожая зерновой. Однако на данный момент прогнозы производства культуры в сезоне-2017/18 существенно варьируются, что не дает четкого понимания того, как будет вести себя на мировом рынке зерновой страна, которая в зависимости от объемов производства переходит из рядов экспортеров в импортеры и наоборот.

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