13:11 Источник: АПК-Информ Просмотров: 56

В последние несколько месяцев пристальное внимание операторов мирового рынка, как и годом ранее, приковано к погодным условиям в Аргентине, где продолжается уборка соевых бобов, по производству и экспорту которых страна неизменно входит в мировую тройку лидеров, являясь при этом крупнейшим мировым поставщиком соевого шрота. О том, с какими сложностями при производстве масличной пришлось столкнуться аргентинским фермерам в текущем сезоне, и как это отразилось на перспективах валового сбора, пойдет речь в данном материале.

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