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Вчера, 16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 215

Middle East Grain Congress: обновлен список участников!

ИА "АПК-Информ" продолжает подготовку к третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 г. в ОАЭ, г. Дубай, отель Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*.

Спонсорами конференции выступили компании Sea Trade Group и AGA Partners. Инновационный спонсор – компания MYCO Solutions.

Среди VIP-гостей международного конгресса в г. Дубай будут присутствовать министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой и заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева. 

Кроме того, конференцию посетят представители таких ассоциаций, как "Мукомолы Украины", Международная ассоциация подсолнечного масла, Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины, IPGA (Ассоциация зернобобовых Индии), IFIF (Федерация продовольственных ассоциаций Ирана) и др.

 На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили делегаты из 23 стран мира, среди которых Египет, Турция, Индия, Иордания, Пакистан, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, Украина, страны Причерноморья и др.

 Список участников, зарегистрированных на конгресс, представлен, в частности, следующими компаниями:

 

Азербайджан

Асадов Капитал Азербайджан

 

Бельгия

Vanbreda Risk & Benefits NV

 

Великобритания

Agropa Trading

INTERGRITES INTERNATIONAL LAW FIRM

 

Греция

Alimeco S.A.

 

Египет

Bulk Egypt for shipping & Trading services

Egyptian Australian Company for Trading Agency

Expert Traders Co

France Export Cereales

Multi For Trading & Logistics Co.

SOLIMAN GROUP FOR TRADING & INDUSTRY

 

Индия

Aggarwal Impex

Marshall Integrated Services Pvt

Ассоциация зерновых и зернобобовых Индии

 

Иордания

AgriProviders

Alia Group

 

Ирак

Ministry Of Trade Grain Board Of Iraq

 

Иран

Iranian Federation of Food Industry Associations

Sepehr Noor Soora

 Полный список участников доступен здесь

 

Также участники конгресса смогут посетить крупнейшую международную выставку пищевой промышленности стран Персидского залива - Gulfood 2017.

Текущая программа конференции

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Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:

+380964102934+380 562 321595 (доб. 111) – Элеонора Ширяева

conference@apk-inform.com

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