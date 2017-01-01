Middle East Grain Congress: обновлен список участников!
ИА "АПК-Информ" продолжает подготовку к третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 г. в ОАЭ, г. Дубай, отель Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*.
Спонсорами конференции выступили компании Sea Trade Group и AGA Partners. Инновационный спонсор – компания MYCO Solutions.
Среди VIP-гостей международного конгресса в г. Дубай будут присутствовать министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой и заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.
Кроме того, конференцию посетят представители таких ассоциаций, как "Мукомолы Украины", Международная ассоциация подсолнечного масла, Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины, IPGA (Ассоциация зернобобовых Индии), IFIF (Федерация продовольственных ассоциаций Ирана) и др.
На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили делегаты из 23 стран мира, среди которых Египет, Турция, Индия, Иордания, Пакистан, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, Украина, страны Причерноморья и др.
Список участников, зарегистрированных на конгресс, представлен, в частности, следующими компаниями:
|
Азербайджан
|
Асадов Капитал Азербайджан
|
Бельгия
|
Vanbreda Risk & Benefits NV
|
Великобритания
|
Agropa Trading
|
INTERGRITES INTERNATIONAL LAW FIRM
|
Греция
|
Alimeco S.A.
|
Египет
|
Bulk Egypt for shipping & Trading services
|
Egyptian Australian Company for Trading Agency
|
Expert Traders Co
|
France Export Cereales
|
Multi For Trading & Logistics Co.
|
SOLIMAN GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
|
Индия
|
Aggarwal Impex
|
Marshall Integrated Services Pvt
|
Ассоциация зерновых и зернобобовых Индии
|
Иордания
|
AgriProviders
|
Alia Group
|
Ирак
|
Ministry Of Trade Grain Board Of Iraq
|
Иран
|
Iranian Federation of Food Industry Associations
|
Sepehr Noor Soora
Полный список участников доступен здесь
Также участники конгресса смогут посетить крупнейшую международную выставку пищевой промышленности стран Персидского залива - Gulfood 2017.
Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:
+380964102934, +380 562 321595 (доб. 111) – Элеонора Ширяева
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