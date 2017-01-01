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Вчера, 15:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 228

Хотите открыть бизнес в ОАЭ - тогда вам на Middle East Grain Congress

ИА "АПК-Информ" продолжает подготовку к проведению третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 года в ОАЭ, г. Дубай, отель Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*.

Наше мероприятие не только ознакомит вас с тенденциями и прогнозами зернового рынка, но и откроет новые возможности.

Так, одной из важных тем мероприятия станет создание торговой компании в ОАЭ. Как открыть представительство в Эмиратах, и каковы преимущества подобного инвестирования? Об этом и многом другом расскажет директор компании My Business Consulting DMCC Камелия Эллоу.

О докладчике. Камелия Эллоу - директор компании My Business Consulting DMCC, являющейся ведущим поставщиком корпоративных услуг в ОАЭ. Имеет широкий опыт в создании различного рода компаний, администрировании и бухгалтерской поддержки от малого и среднего бизнеса до крупных международных организаций в Объединенных Арабских Эмиратах.

К.Эллоу - стратегически ориентированный старший управляющий и консультант топ-менеджмента с обширным опытом управления бизнесом, как внутри страны, так и за рубежом. Имеет 18-летний опыт в развитии новых направлений бизнеса, местных банковских и корпоративных структур, а также в области конкурентного консультирования по вопросам управления. Помогает новым инвесторам в ОАЭ при создании и дальнейшем управлении своего бизнеса.

Более подробно узнать о возможностях и перспективах работы в ОАЭ, а также получить консультацию My Business Consulting DMCC вы можете непосредственно в рамках конференции, заполнив заявку на участие в мероприятии.

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":

+380 562 321 595 (доб. 111) - Элеонора Ширяева

conference@apk-inform.com

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